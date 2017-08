Verdachte bankmedewerker Breda eerder in fout met rekening Roy Donders

Prinsesjes bij uitvaart opa Zorreguieta

10:09 De gisteren in Buenos Aires overleden Jorge Zorreguieta wordt in besloten kring begraven. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters wonen de uitvaart bij. Dat staat in een persoonlijke verklaring van het koningspaar die via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is verspreid.