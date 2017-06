Verdachte dood Savannah blijft vastzitten

Ook blijft de jongen vastzitten in beperkingen. Dat betekent dat hij behalve met zijn advocaat geen contact mag hebben met de buitenwereld.

Het OM had om de 30 dagen verlenging gevraagd, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Dat is fors lager dan het voorarrest voor de 14-jarige verdachte die heeft bekend Romy Nieuwboer uit Hoevelaken om het leven te hebben gebracht. Zijn voorarrest is onlangs met 90 dagen verlengd. Dat komt volgens het OM omdat die zaak eenvoudiger is, onder meer vanwege de bekentenis.

Tal van vragen rondom de dood van Savannah zijn nog altijd niet opgehelderd en dat vraagt nog veel aanvullend onderzoek, zo laat een woordvoerder van het OM weten. Bij jeugdige verdachten is het in dergelijke situaties standaard dat het OM vraagt om een verlenging van het voorarrest van 30 dagen in plaats van 90 dagen, aldus de woordvoerder.

De verdachte in de zaak-Savannah, een 16-jarige jongen uit Den Bosch werd opgepakt in de nacht na de vondst van het lichaam van Savannah Dekker. Ze lag in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten nadat ze vier dagen eerder als vermist was opgegeven. Vrienden verklaarden eerder dat hij het meisje had leren kennen via de chatsite Omegle. Wat er precies is voorgevallen tussen de twee tieners, blijf nog onduidelijk.

Vermist

Savannah raakte op donderdag 1 juni vermist. De politie wist dat de jongen als een van de laatsten contact met Savannah moet hebben gehad. Eén dag voordat het meisje werd gevonden zijn ze nog bij hem langs geweest om hem te ondervragen over haar vermissing. Rechercheurs zagen toen nog geen aanleiding om hem te arresteren.

Beperkingen