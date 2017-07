Verdachten grote diamantroof Schiphol voorlopig vrij

Brand in grottenstelsel slaat over naar Maastricht: rook- en roetschade

15:03 De hulpdiensten hebben vanmiddag in Maastricht groot alarm geslagen om een brand in de grotten bij het Belgisch grensplaatsje Kanne. Daar brak gisteren brand uit in hooi dat een bedrijf in de grotten heeft opgeslagen. De brand in België zorgt in Maastricht voor stankoverlast omdat de rookontwikkeling zich via de grotten richting de stad verspreidt.