'Verdwenen' leraar is terecht, maar 80 examens moeten wel over

Het ROC bevestigt weer in gesprek te zijn met de 65-jarige leraar, die van de ene op de andere dag wekenlang niets meer van zich liet horen en onbereikbaar bleef voor de school. De inval-leraar bracht daarmee zowel de school als 80 geslaagde leerlingen in problemen, omdat hij nog verslagen moest inleveren van hun mondelinge examens. Zonder de verslagen zijn de behaalde voldoendes niets waard. De verslagen hadden in mei ingeleverd moeten zijn.

Het ROC wil niet zeggen wat er mis was met de man, die - zo bleek al eerder - wel gewoon thuis leek te zijn in Tilburg. Een oom van de man vertelt dat hij overspannen was. ,,Hij zat tot over zijn oren in het werk.'' De leraar zelf wil - na overleg met de school - geen mededelingen doen.