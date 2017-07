Vermiste kat na 7 jaar terecht maar nu is baasje onvindbaar

Het dier werd dit weekend bij het dierentehuis binnengebracht. Medewerkers van Dierenambulance Nederrijn hadden haar gevangen op de Ginkelse Heide. Uit chipgegevens bleek het om de al zeven jaar vermiste poes Mulan uit Nijmegen te gaan, maar 'helaas kloppen het telefoonnummer en adres niet meer'. Mulan woonde op de Oranjesingel in Nijmegen, maar op het adres is inmiddels een hotel gevestigd. De Oranjesingel in Nijmegen is ruim 40 kilometer vanaf de vindplek van de poes op de Ginkelse Heide, die in haar reis daarheen ook nog eens twee rivieren is overgestoken.

Gezondheid

Hoewel Mulan erg mager is, is haar algehele gezondheid goed, vertelt Jessica Stokkel van het dierentehuis. ,,Voor haar leeftijd is ze in uitstekende conditie’’, zegt de vrijwilliger.



Hoewel de poes wat verwilderd oogt, is ze absoluut niet mensenschuw. ,,Ze komt meteen naar je toe en laat zich makkelijk benaderen.’’ Of Mulan echt zeven jaar in het wild heeft geleefd, of in de tussentijd wellicht elders onderdak heeft gehad, weet Stokker niet.



De poes zit de eerstkomende twee weken in quarantaine, om haar te laten aansterken en de kans op overdracht van ziekten te minimaliseren. In die twee weken moet de eigenaar ook zijn gevonden. Gebeurt dat niet, dan wordt de kat ingeënt en ter adoptie aangeboden.



Dierentehuis De Hof van Ede hoopt de eigenaar via social media te vinden. De oproep daartoe op Facebook is vanmiddag al honderden keren gedeeld.