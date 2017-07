Vloggers moeten werken in de ouderenzorg weer sexy maken

Als Nadia Oliveira (25) opmerkingen krijgt van haar vrienden over haar werk in de zorg, is het vaak: ,,Knap hoor, dat je dat kunt!'' ,,Mensen denken dat het alleen ouderen wassen is, maar het is zo veel meer. Alleen worden die leuke dingen in de zorg niet zo goed onder de aandacht gebracht", zegt de stagiaire in verpleeghuis De Hofstee van zorginstelling Laurens. ,,We doen zo veel leuke dingen met die mensen: pannenkoeken bakken, winkelen. En in het team is het gezellig."