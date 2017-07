'Voet gebroken bij aardbeving op Kos, maar ik blijf'

Voor zover bekend zijn er twee Nederlanders gewond geraakt bij de aardbeving, één zou mogelijk een arm hebben gebroken, een ander zijn voet. ,,Wij hadden één licht gewonde met een fractuur in zijn voet,'' vertelt Tim van den Bergh van Sunweb. ,,Die wil nog blijven.'' Voor de gasten die wel naar huis willen wordt gekeken wat daartoe de mogelijkheden zijn. ,,We kijken ook of we mensen vanuit Kos per boot naar Rodos krijgen, omdat daar extra capaciteit is'', aldus Van den Bergh.