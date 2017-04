Voetbalclub Roosendaal stuurt Jayden (7) weg om gedrag ouders

Bij de wedstrijden van Jayden zouden zijn ouders zich meermalen hebben misdragen, zegt de clubleiding. RBC spraken zijn vader en moeder aan op hun gedrag langs de zijlijn en hun optreden naar vrijwilligers toe. Uiteindelijk werd met hen de afspraak gemaakt om ‘voorlopig’ niet naar de wedstrijden van Jayden te komen kijken. Katie Luijten: ,,Dat waren we van plan, maar ik maakte me zorgen om Jayden en zijn gezondheid. Ik wilde bij mijn zoon zijn en daarin houdt niemand mij tegen.'' Voor RBC was de maat vol toen de ouders die afspraak schonden en toch langs het veld stonden. In een brief werd de familie Luijten te kennen gegeven dat hun zoon niet welkom was bij RBC. Hij werd geroyeerd. Een actie waarmee Jaydens ouders niet kunnen leven. ,,Nu is mijn kind de dupe'', zegt moeder Katie.

Kwartiertje spelen

De grootste ergernis voor Katie zit hem in het gevoel dat Jayden, na te zijn hersteld van een blessure, te weinig speeltijd kreeg. ,,Hij zit daar maar op de bank te niksen'', vertelt ze. ,,We betalen die dure club niet om elke zaterdag een kwartiertje te kunnen spelen.'' Alleen het lidmaatschap van RBC kostte de familie al 400 euro. Daarbij kwamen nog 150 euro voor het kledingpakket en 60 euro voor de parkeerkaart bij het stadion in Roosendaal. Met alle gemaakte kosten en Jaydens gestrande voetbalcarrière in gedachten, vindt Katie dat ze haar emoties anders had moeten uiten. ,,Eén op één was misschien beter geweest.'' Maar het is niet het enige voorval en dat ontkent ze ook niet. ,,Soms reageer ik explosief op situaties.'' Na zo’n voorval langs de zijlijn bood ze haar excuses al eens aan. Zowel bij RBC als de tegenpartij. De ouders hebben nu een advocaat benaderd om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank.

Normen en waarden

RBC houdt voet bij stuk en vindt het wegsturen van Jayden terecht. Voorzitter Jos Hermsen van RBC verwijst naar de brief die de ouders van Jayden hebben ontvangen. In die brief verwijst RBC naar de normen en waarden die de club wil uitdragen en waar de ouders regelmatig op zijn aangesproken. Hoewel RBC haar huisjurist niet in de arm heeft genomen voordat het royement werd uitgesproken, staat het clubbestuur achter de beslissing. ,,Dit is inderdaad niet het gevolg van het handelen van de jongen, maar door de ouders is wel het belang van onze club geschaad en zo voorkomen we dat de ouders blijven komen'', aldus Hermsen.



Uitzonderlijk

Volgens KNVB-voorlichter Koen Adriaanse is het royeren van een jeugdspeler wegens het gedag van de ouders uitzonderlijk. ,,Dit is écht een item in het amateurvoetbal. Kinderen moeten met plezier kunnen voetballen zonder geschreeuw van de ouders.''



Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de VU in Amsterdam, meent dat er een goede kans is dat de rechter het besluit van RBC terugdraait. ,,Het besluit is onredelijk omdat het kind wordt gestraft en niet de ouders. Het belang van het kind moet je altijd centraal stellen. In dit geval is er een alternatief waarmee het kind gewoon lid kan blijven, namelijk een toegangsverbod voor de ouders. RBC heeft hier een juridische fout gemaakt door op het kind te reageren om af te zijn van de ouders.''



Jayden zelf is vooral verdrietig om de brief die RBC stuurde over zijn royement. ,,Ik vind het stom dat ik niet mag voetballen, omdat mama iets gezegd heeft.''