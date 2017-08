Voor Hanh was uit de kast komen niet vanzelfsprekend

Deze week vindt weer de Gay Pride plaats in Amsterdam. Het evenement viert de diversiteit en streeft naar meer acceptatie van de lhbti-gemeenschap. In deze video vertelt Hanh over het moment dat hij voor zijn geaardheid uitkwam tegenover zijn religieuze familie. Hij worstelt al jaren met zijn identiteit en wist al vanaf jonge leeftijd dat hij homo was. Toen hij op zijn 24e eindelijk de moed had om het zijn ouders te vertellen, werd dat helaas onbegrepen en niet volledig geaccepteerd. Deze video is gemaakt door Isaura Sanwirjatmo van The Common Affairs in samenwerking met AD en MyChannels.