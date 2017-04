Vorig jaar meer onderzoek naar bescherming kinderen

KWF en NFK maken ruzie over kankerplatform

10:58 Het internetplatform 'kanker.nl' is maandag waarschijnlijk de inzet van een kort geding in Amsterdam. Het kort geding is aangespannen door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) tegen KWFKankerbestrijding. NFK wil de site weer zelf beheren, zoals eerder.