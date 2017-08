Vrienden kwijt aan je ex? Zo vind je weer nieuwe

'Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie...' Henk Westbroek zong het dertig jaar geleden al met Het Goede Doel. René Appeldoorn en Danny Fransen - sinds kort samen - willen zo ver niet gaan, maar ze waren inderdaad wel erg op elkaar aangewezen, nadat hun vorige relaties op de klippen waren gelopen. In het begin is dat zo erg nog niet. Dan zit je nog euforisch met je nieuwe liefde thuis op de bank. Danny (41): ,,Maar er komt een dag dat je denkt: waar zullen we eens heen gaan? En met wie? Op dat moment drong pas goed tot ons door dat je bij een echtscheiding ook vrienden kwijtraakt. Want mensen kiezen bewust of onbewust toch partij. Of voelen zich met de één simpelweg meer verbonden dan met de ander.''

Studievrienden

René (41) knikt. In zijn geval kwam er nog iets anders bij: ,,Als zzp'er in de IT-sector heb ik altijd hard gewerkt. Mijn vroegere studievrienden was ik uit het oog verloren. Mijn sociale leven beperkte zich tot de afspraken die mijn ex maakte. Die fout wilde ik niet nog eens maken, nadat ik Danny had ontmoet. Maar hoe maak je nieuwe vrienden na je 40ste?'' Hij denkt even na: ,,Danny had nog wel trouwe vriendinnen die ze soms al vanaf haar middelbare schooltijd kende. Met hen kan ik het best vinden, daar niet van, maar je wilt ook samen nieuwe vrienden maken. Mensen die je samen leert kennen en over wie je daarna op weg naar huis in de auto nog even kunt doorbomen. Op die manier leer je elkaar ook weer beter kennen.''

Gratis website

Groot taboe

Die benadering heeft alles te maken met de eerste reacties die ze hebben gekregen, nadat hun website onlangs online ging. René: ,,De meeste mensen die geen vrienden hebben, schamen zich daarvoor. Er rust een groot taboe op.'' Als ervaringsdeskundige snapt hij dat wel. ,,Ik heb mezelf altijd als een sociaal persoon gezien. Op mijn begrafenis zou het nog behoorlijk druk kunnen worden. Maar ja, met kennissen en niet met vrienden. Want met kerst zat ik na mijn scheiding gewoon alleen thuis. Toen voelde ik me toch even behoorlijk sneu. Want dat is niet zoals je jezelf graag ziet. En het is al helemaal niet zoals je wilt dat anderen je zien.''

Stuk drukker

Kinderen sluiten als vanzelf vriendschappen en studenten duiken met elkaar de kroeg in. Maar voor wie ergens onderweg de aansluiting kwijtraakt, is het meestal minder makkelijk om zich op een vanzelfsprekende manier opnieuw aan anderen te hechten. Of het bij René en Danny op de eerstkomende verjaardag alweer een stuk drukker gaat worden, durven ze nog niet te zeggen. Danny: ,,We zijn nog maar net bezig. 'Er staan nog maar zo weinig stellen op de site', horen we nog. Die vicieuze cirkel moeten we eerst doorbreken.''



Allebei willen ze er serieus werk van maken. Hun hele agenda hebben ze ervoor schoongeveegd. Hij durfde 'met wat spaargeld achter de hand' zijn baan als programmeur eraan te geven, zij heeft haar werk als boekhouder op een laag pitje gezet. René: ,,Je kunt dit niet even erbij doen. Nu wordt het een soort van moeten. En dat is goed. Je moet soms eerst een deur dichtdoen, voordat er ergens anders één opengaat.''



Ze weten zeker dat er muziek in zit. René: ,,Zeg tegen jezelf en tegen elkaar: 'Oké, we hebben even geen vrienden meer. Maar daar gaan we wat aan doen'. En dat is helemaal niet sneu, dat is eigenlijk juist heel stoer.''