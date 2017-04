Waarom wordt de gaswinning teruggedraaid?

De maximale gaswinning in Groningen wordt vanaf oktober met 10 procent verlaagd. Dat besloot minister van Economische Zaken Henk Kamp vandaag. Hij nam dit besluit op basis van een advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het SodM adviseert de gaswinning met 10 procent terug te brengen als de grenswaarde van 0,25 aardbevingen per vierkante kilometer wordt bereikt. In het gebied Loppersum steeg deze dichtheid van aardbevingen in 2016 van 0,12 naar 0,22. Minister Kamp wil niet wachten tot de grens van 0,25 is bereikt en heeft besloten meteen in te grijpen. In de video legt Harry van der Meijden - inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen - uit hoe het advies in elkaar zit.