Wakker Dier roept Albert Heijn uit tot Liegebeest 2017

Kwart minder tekenbeten gemeld

7:22 In de eerste zeven maanden van het jaar zijn er via Tekenradar.nl ruim 4800 tekenbeten doorgegeven. Dat is 25 procent minder dan het gemiddelde in de jaren 2013 tot en met 2016. Vermoedelijk is het droge voorjaar er debet aan, omdat teken dan minder actief zijn. Omdat juli een hele natte maand was, trokken mensen minder de natuur in.