Wat bezielt Nike om 9-jarige Shane Kluivert te contracteren?

Op het oog is Shane een kleine, schattige versie van zijn vader Patrick Kluivert. En je hoeft geen voetbalkenner te zijn om te zien dat hij met zijn 9 jaar een balbeheersing heeft waar veel voetballers hun vingers bij aflikken. Shane voetbalt bij de jeugd van Paris Saint-Germain, waar zijn vader korte tijd technisch directeur was. Woensdag werd bekend dat hij met zijn 9 jaar een sponsorcontract op de kop tikte bij Nike.

Shane is zeker niet alleen smaakmaker op het veld. De jonge held op het internet heeft op een haar na 130.000 volgers op foto- en videosite Instagram. Het verwijderen van een kroontje van een aardbei, waarbij hij iedereen 'good mornin' everybody, breakfast time' wenst, kan bijvoorbeeld rekenen op, schrik niet, meer dan 222.000 weergaven. Dat is ongeveer net zoveel als alle inwoners van de vijfde stad van Nederland, Eindhoven. Er komen bovendien honderden reacties op, variërend van 'echt te schattiggg', tot 'zo cute' en 'hij is echt een toettie'.

Op YouTube heeft Shane zo'n 35.000 abonnees. Zijn 25 video's zijn tot nu toe 1,8 miljoen keer bekeken. Zijn tips om op de goal te schieten scoren met zo'n 300.000 views goed, maar vlak ook het aantal kijkers voor zijn kookkunstvideo's niet uit. Op nummer twee staat Koken met Shane, aflevering 1 pasta. De vrij simpele pasta, met één teentje knoflook, een ui en vier verse tomaten kan rekenen op 190.000 kijkers. Shane Kluivert: ,,Ik doe er geen peper en zout op, want dat vind ik niet lekker.''

,,Hij is in staat om op een hele originele, authentieke manier een boodschap over te brengen'', verklaart sportmarketeer Marcel Beerthuizen, die voor meerdere bekende sporters partnerships sloot, zijn grote schare volgers. ,,Dat is waarom merken als Nike geïnteresseerd zijn in deze kinderen, want kinderen dat zijn het nog. Wat je ziet is dat de leeftijd van influentials steeds jonger wordt.''

Wat er zoal in de contracten staat? ,,Dat gaat over bedragen, producten die je krijgt en bijvoorbeeld evenementen waarbij je wordt uitgenodigd,'' licht Beerthuizen toe, die onder meer onderhandelingen deed voor Ziggo met Dafne Schippers. 'Celebrity endorsement' wordt volgens de sportmarketeer steeds vaker ingezet. ,,Als Nike een nieuw model Nike Air introduceert doen ze dat vooral via social. Als Cristiano Ronaldo op Facebook een nieuwe schoen presenteert aan zijn 122 miljoen volgers, dan vliegt die de winkel uit.'' Nike zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Kunstkinderen

Kan een 9-jarige eigenlijk zo'n jarenlange zakelijke verbintenis - dit contract is voor de duur van vijf jaar - wel ondertekenen? ,,Volgens mij woont de familie Kluivert in Parijs, dus vallen ze onder de Franse wetgeving en niet onder de Nederlandse'', verklaart woordvoerder van de Arbeidsinspectie Paul van der Burg. In Nederland mogen kinderen die jonger zijn dan dertien jaar niet werken, maar daarop kan een uitzondering worden gemaakt als ouders van kinderen tussen 7 en 12 jaar daarvoor een ontheffing aanvragen, om ze bijvoorbeeld mee te laten doen aan theater-, dans-, video- en filmproducties.

Dat aan het leven van een jonge blogger ook risico's kleven, blijkt wel uit een oproep van moeder Rosanna Kluivert aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Vorig jaar zei zij 'woedend, bang en verdrietig' te worden van de racistische opmerkingen aan het adres van haar zoon. De Vries achterhaalde die jongen, die onder zijn alias 'grote smurf' de uitlatingen deed, en vervolgens zijn excuses aanbood.