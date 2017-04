Wat is er staatsgeheim aan de dood van de 8-jarige Sharleyne?

Intern onderzoek hulpverlening na fatale explosie Veendam

19 april De 37-jarige Rob die vanochtend om het leven kwam bij een explosie in Veendam, was patiënt van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Het ziekenhuis gaat intern bekijken of de hulpverlening afdoende was of niet. Ook is de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ingelicht.