Wat vieren we met Pasen? Test je kennis!

Imam verdwijnt met 28.000 euro voor goede doel op zak

15 april De politie is op zoek naar de 24-jarige Nederlandse Anas El Abbas die in het Belgische Vilvoorde actief was als imam. De afgelopen maanden riep hij de moslimgemeenschap in en rond de moskee op om geld te storten voor allerlei goede doelen. Het bleek uiteindelijk vooral om zijn eigen portemonnee te gaan.