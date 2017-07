Website GeenStijl op zwart: 'Operation Crashing Eagle is go'

Amsterdam weigert New York Pizza vergunning vanwege verkoop slices

11:59 Is een vestiging van het Amerikaanse New York Pizza nou een restaurant of een fastfoodtent? New York Pizza zelf wil morgen bij de bestuursrechter afdwingen dat het voortaan 'restaurant' wordt genoemd, omdat de keten anders geen vergunning krijgt om een vestiging te openen in de Ferdinand Bolstraat.