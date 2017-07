Weer een YouTube-liefdesbreuk: Gio en Juultje verbreken relatie

Daarin vertelt hij met tranen in zijn ogen dat zijn relatie met Juultje Tieleman na anderhalf jaar is geëindigd. Het tweetal maakte het afgelopen jaar veel video's waarin ze samen op reis gingen. ,,We hadden eigenlijk een hele leuke relatie. Het was super-oké, maar het is over tussen Juul en mij." Wat er precies is gebeurd, wil de vlogger niet vertellen. ,,Er zijn dingen gebeurd, dat ging voor mij te ver. Toen heb ik gezegd: we stoppen ermee."