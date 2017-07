Weer Turkse minister niet welkom in Nederland

De vicepremier wil komende dinsdag een toespraak houden tijdens een herdenking van de Unie van Europese Turkse Democraten, een aan de AKP van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verbonden organisatie. Volgens een verklaring van het kabinet is het ,,gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen" niet gewenst dat Türkes of een ander lid van het kabinet naar Nederland komt.

Het zou het eerste openbare optreden zijn van een lid van de Turkse regering sinds dit jaar een conflict met Nederland ontstond. In maart ontzegde de Nederlandse regering minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu de toegang tot ons land en weerhield ook minister Kaya van Familiezaken een toespraak te houden. Turkije eiste hierop excuses van Nederland en de Nederlandse ambassadeur mocht niet terugkeren naar zijn post in Ankara. De beslissing dat de Turkse vicepremier nu niet welkom is 'is een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart', aldus het kabinet.