Weersverwachting: ook in Twente véél te heet

ENSCHEDE - Het kan niet op met het weer, zaterdag gaat er misschien wel een hitterecord aan. In heel Nederland wordt het bloedheet, en ook in Twente gaat het richting de 30 graden. Is dit nog wel lekker?

Het geklaag kan beginnen want voor veel mensen wordt het dit weekeinde veel te heet. Vandaag al richting de 25 graden in Twente. En - goed nieuws voor zonaanbidders - zaterdag wordt het tropisch warm. De thermometer tikt zeer waarschijnlijk rond Enschede de 30 graden aan.



,,Het wordt spannend of we het warmterecord van 27 mei 2005 breken. Toen werd het 30,7 graden. Zaterdag is er geen wolkje te bekennen en voert de wind uit het zuidoosten een warme droge lucht aan", zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.



,,Het wordt niet broeierig, maar voor veel mensen zal het toch te warm zijn. We hebben het eens gevraagd aan onze volgers op Twitter en Nederlanders voelen zich het lekkerst bij zo'n 23 graden."

Eén duik

De ANWB verwacht ook vandaag en zaterdag grote drukte richting de kust. Donderdagochtend stond er even voor 12 uur 200 kilometer file. Voor Twentenaren die zich niet de file in wagen richting zee, is er op deze plekken in de regio verkoeling te vinden.



Zondag wordt een overgangsdag. De droge zomerwarmte maakt plaats voor een broeierige en een beetje benauwde hitte.

In de natuur neemt ook de droogte toe. In sommige delen van het land geldt code oranje, waarbij er een verhoogde kans op natuurbrand is.

Nationaal hitteplan

Het RIVM en het KNMI hebben gisteren overlegd of het nationaal hitteplan in werking gesteld moet worden. Maar daarvoor is het toch net niet warm genoeg. Pas bij een verwachting dat het vier dagen boven de 27 graden wordt, worden GGD'en, het Rode Kruis, gemeenten, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorg opgeroepen om vooral te letten op ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Zij kunnen de hitte niet zo goed aan. Veel drinken, in de schaduw blijven en het huis koel houden met ventilatoren en airco's is dan het devies. Elke graad die de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde ligt, leidt tot een extra sterfte van 30 personen per week, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.