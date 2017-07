Wie bramen plukt, riskeert fikse boete

Volgens de overzichten van Staatsbosbeheer worden er jaarlijks tientallen bonnen uitgedeeld door boswachters voor wildplukken, maar over de hoogte kan een woordvoerder niets zeggen. Ondanks dat wildplukken populairder lijkt te worden, is geen sprake van een stijging in het aantal boetes. Het Openbaar Ministerie houdt geen cijfers bij over boetes voor wildplukken.



De voornaamste reden dat wildplukken verboden is is om de natuur te beschermen. ,,De bessen zijn voedsel voor dieren", aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer. ,,En paddenstoelen zijn mooi om te zien voor natuurliefhebbers."



Staatsbosbeheer wijst er ook op dat het plukken van paddenstoelen gevaarlijk kan zijn. ,,Een leek kan giftige paddenstoelen niet onderscheiden van niet-giftige."



Het Voedingscentrum waarschuwt ook dat bramenplukkers gezondheidsrisico's lopen. Door vossenuitwerpselen kunnen bramen besmet zijn met de vossenlintworm. Het risico op besmetting is niet groot, maar de gevolgen zijn wel groot, zo is te lezen op de site van het adviescentrum.