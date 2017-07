Wildplassen? Niet doen, deze muur plast terug!

Driekwart caravans en campers is van 50-plusser

7:18 Driekwart van alle caravans en campers in Nederland stond op 1 januari van dit jaar op naam van een 50-plusser. Verder zijn er relatief veel inwoners van Drenthe in het bezit van een caravan of camper. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wagenpark in Nederland.