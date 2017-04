Winterjas nodig in 'koudste meivakantie ooit'

April doet wat hij wil en de maand is ons voorlopig nog niet gunstig gestemd. Het is al dagen koud door de lage druk boven Scandinavië en hoge druk ten zuiden en westen van onze omgeving. Volgens Weerplaza ontstaat daarom een westelijke tot noordelijke stroming waarmee frisse lucht van het uiterste noorden van de Atlantische Oceaan naar Nederland komt.



De lucht is koud en vochtig, waardoor we veel bewolking met neerslag krijgen. Met name het binnenland wordt daardoor getroffen: daar is het iets warmer aan de grond. Door het verschil met de koude bovenlucht ontstaan er sneller buien.



In het midden van de meivakantie, zo vlak voor Koningsdag, is het weer het guurst met talrijke buien en zelfs kans op onweer en hagel. De zon breekt af en toe door en het wordt 9 à 10 graden, maar door de stevige noordwestenwind is de gevoelstemperatuur veel lager.

Koud

Op Koningsdag verwacht Weerplaza iets beter weer, al blijft het zeker niet droog en is het tamelijk koud met 10 à 11 graden. Na Koningsdag trekt het weer iets aan en in het weekend wordt het weer rond 15 graden, wat gebruikelijk is voor deze tijd. De kans is groot dat het begin mei bergopwaarts blijft gaan met het weer.