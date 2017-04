Zes medewerkers justitie weg na integriteitsschendingen

Heftige beelden: bodycam politie filmde inval supportershome Twente

18:29 De politie heeft vrijdagmiddag beelden vrijgegeven van de inval in het supportershome van Vak-P - de harde kern van FC Twente - op 6 april. In de video is te zien hoe supporters op de roldeur van het home beuken terwijl rechercheurs de plek doorzoeken. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) staan met geweren klaar als het de supporters lukt om de roldeur gedeeltelijk omhoog te drukken. De inval in het supportershome was volgens justitie bedoeld om een einde te maken aan drugshandel en ondermijning door motorclubs. Te zien is hoe leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) met geweren klaarstaan als het de supporters lukt om de roldeur gedeeltelijk omhoog te drukken.