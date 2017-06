Zet je eigen talent in voor een CliniClown aan elk bed

Bakker Jimmy Braat (35) is één van de mensen die een actie is begonnen. Hij maakte twee jaar geleden, toen er bij zijn destijds 5-jarige zoontje Dijon een kwaadaardige hersentumor werd ontdekt, kennis met CliniClowns.



In die slopende periode was voor Dijon het bezoek van CliniClowns altijd een geweldig moment. Om iets terug te doen voor de organisatie besloot Jimmy rode-neuzengebakjes te gaan verkopen in zijn bakkerij.



Van elk verkocht taartje gaat 25 cent naar CliniClowns. ,,Het verhaal van Jimmy is het perfecte voorbeeld van wat we willen bereiken met dit actieplatform. Iedereen moet de kans krijgen zijn eigen talent in te zetten, zoals bakken dat van Jimmy is", aldus Van Alten.