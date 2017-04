Ziekenhuizen mogen honderden miljoenen extra besteden

Van ontucht verdachte OM-topman voorlopig weer op vrije voeten

17:31 Plaatsvervangend hoofdofficier Vincent L., verdacht van seks tegen betaling met een minderjarige jongen, is weer op vrije voeten. Volgens de rechter-commissaris zijn er onvoldoende gronden om hem langer vast te houden. Hij en een medeverdachte zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in de zaak.