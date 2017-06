Zomers weekend met strandweer, maandag meest tropisch

Op het strand is het die dag dan ook de hele dag goed toeven. ,,Alleen ‘s middags staat er misschien een zeewindje.” Toch is het zondag nog niet eens de warmste dag.

Tropisch

Toch is het nog even geduld hebben voordat de tropische temperaturen inzetten. Morgen ligt de temperatuur dan wel tussen de 25 en 29 graden, maar is er kans op buien in het midden en oosten van het land. Ook ontstaat er mogelijk onweer en is het weer over het algemeen ,,minder stralend". Bovendien wordt het aanstaande vrijdag weer wat kouder.