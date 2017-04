Zonnig lenteweer blijft voorlopig ver weg

Toch zijn er ook nog lichtpuntjes in het weerbeeld te zien: de voorjaarszon zal zo nu en dan best wel eens doorbreken. ,,En als je dan uit de wind in de zon zit, dan kan het best aangenaam aanvoelen", meent Janssen.



Donderdag en vrijdag gaat de temperatuur iets omhoog naar zo'n 11 tot 13 graden, vrijdag is er kans op regen. Aankomend weekend wordt het kouder, vooral 's nachts is er kans op vorst.



Wisselvallig

Na het weekend blijft het wisselvallig, de zon zal wel zo nu en dan schijnen, maar het wordt niet warmer dan 10 tot 12 graden. ,,We zijn voorlopig nog niet van de hele koude lucht af", aldus Weerplaza.



De oorzaak van de koude temperaturen is een hogedrukgebied ten westen van ons land, die ervoor zorgt dat we een noordelijke stroming hebben, waar veel koude lucht in zit. Dit gebeurt wel vaker in april, maar het koude weerbeeld valt op omdat we de afgelopen tijd al een paar keer zijn verwend met een enkele warme dagen. ,,Dan zijn temperaturen zoals deze wel een flinke stap terug", vertelt Janssen.