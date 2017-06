Zwemmen in rivier of kanaal? Vaak levensgevaarlijk en verboden

We hebben een zonnige week voor de boeg. Vooral woensdag wordt het in veel delen van het land lekker zwemweer. Reden genoeg dus om op een vrije middag de rivier in te duiken. Maar lét op: zwemmen is op veel plaatsen niet alleen levensgevaarlijk, maar ook verboden.

Eind mei ging het mis op de Maas bij Well, in de buurt van Zaltbommel. Een 14-jarige jongen uit Helmond werd daar overvaren door een jetski. Hij overleed ter plekke. Het was niet de eerste keer dat dit stuk van de Maas een slachtoffer eiste. Op 20 augustus 2012 ging een 22-jarige Pool een stukje zwemmen, om nooit meer terug te keren.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat overleden er alleen al in de provincie Gelderland vorig jaar 11 mensen ten gevolge van het zwemmen in rivieren en kanalen. Landelijk wordt het aantal slachtoffers van dergelijke verdrinkingen niet bijgehouden. Mensen die zwemmen in grote rivieren als Waal, Rijn, Lek, IJssel en Maas spelen volgens Rijkswaterstaat met hun leven.

Waarschuwingen

Het is niet bij wet verboden om te zwemmen in rivieren of kanalen, maar het wordt wel sterk afgeraden door politie en Rijkswaterstaat. Ieder jaar wordt er vaak en veel gewaarschuwd. Ook dit jaar lanceert Rijkswaterstaat weer een nieuwe campagne. Toch liggen bij mooi weer de strandjes vol en zwemmen veel mensen in de Nederlandse rivieren. Naast zwemmen wordt er ook veel gevaren, bewijzen de tientallen trailers langs de weg, waarop boten worden vervoerd.

Rijkswaterstaat waarschuwt deze zomer onder meer op hun website voor de risico’s van zwemmen in rivieren en kanalen. In een speciale graphic noemen ze het levensgevaarlijk.

De zes grootste risico’s:

• Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar.

• Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.

• Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip.

• Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken.

• Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken.

• Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Boetes

Voor wie zich niet laat afschrikken door de risico’s: zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen. Je riskeert een boete van 140 euro als je zwemt:

• in de vaarweg van rivieren

• in kanalen

• in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen

• in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn

• op de routes van veerponten

• in en rond havens

• in snelvaargebieden

• op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

Toch zin om te zwemmen in de rivier? Kies dan voor een officiële zwemlocatie, die je kan vinden op zwemwater.nl. Er is ook een app.