20 jaar cel voor moeder die dochter in woestijn achterliet

De 23-jarige Ashley Denise Attson duwde in september vorig jaar de buggy met haar kind de woestijn in en vertrok. Het dochtertje bevond zich moederziel alleen in een afgelegen gebied in de Navajo Nation, het grootste indianenreservaat in de Verenigde Staten. Vier dagen lang keek de vrouw niet naar haar kind om. Ze at ijs met vrienden en plaatste foto's van zichzelf op Facebook.



Toen de vrouw terugkeerde naar de woestijn, was haar kind gestorven. Ze begroef het kleine meisje in een hol van een dier. ,,Het gaat om een verschrikkelijke dood van een onschuldig kind", oordeelde rechter David Campbell.



Het meisje kwam met een verslaving ter wereld. Ze had methamfetamine in haar lichaam en verbleef lange tijd in een tehuis. Twee maanden voor de moord verkreeg de moeder opnieuw het ouderlijk gezag.