Action wuift kritiek op vroege verkoop kerstmannen weg

Action-woordvoerster Inge van Baarsen bevestigt dat er bij veel filialen al kerstmanpoppen worden verkocht. ,,Vorig jaar begonnen we twee weken later met de verkoop en toen waren die decoratiefiguren een regelrechte verkoophit. Ze waren echt niet aan te slepen. Om die reden is door de bedrijfsleiding besloten ze dit jaar nóg eerder aan te bieden. Lang niet iedereen vindt het leuk, maar die kerstmannen zijn gewoon lucratieve handel'', aldus Van Baarsen.



Van Baarsen benadrukt dat het vooralsnog bij de kerstmannen blijft. ,,Wat de kerstcollectie betreft houden we ons nog even in. Andere kerstaccessoires komen pas richting het najaar in de winkels te liggen. Wie bij ons nu al slingers, ballen of andere kerstblingbling wil scoren moet dus nog even wachten.'' De Action stelt dat de kerstpoppen nu al 'gigantisch populair' zijn. ,,Ze worden dagelijks verkocht, omdat mensen bang zijn dat ze er straks niet meer zullen zijn. In dit geval wil niemand achter het spreekwoordelijke net vissen. En daar spelen we gewoon handig op in. Kritiek en ophef of niet.''