Britten springen naakt uit vliegtuig op zoek naar trots

Vier Britten zijn deze week in Kenia naakt gaan skydiven om het Britse volk een hart onder de riem te steken. Na een jaar waarin de krantenkoppen werden gedomineerd door de Brexit en de verkiezingen zijn de mannen bang voor grote verdeeldheid en spanningen in het land. Met deze actie willen ze laten zien hoe geweldig het is om Brit te zijn en hopen zij hun landgenoten een beetje op te vrolijken.