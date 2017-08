Dit zijn de duurste scheidingen ooit!

100 miljoen per jaar voor royale levensstijl catwoman



De scheiding van de Franse zakenman Alec Wildenstein en zijn vrouw Jocelyn in 1999 was niet alleen heel duur, maar vooral erg roemrucht. Jocelyn, die na talloze cosmetische ingrepen de bijnaam ‘catwoman’ kreeg, betrapte haar man na 21 jaar huwelijk in bed met een jonger model. De rechter besloot dat Wildenstein zijn ex 2,5 miljard dollar moest betalen.



Daarnaast kreeg Jocelyn naar verluidt jaarlijks 100 miljoen dollar alimentatie voor de dertien jaar daarna. Daarvan mocht Jocelyn, die twee kinderen heeft met de miljardair, geen cent besteden aan plastische chirurgie. Jocelyn had het geld naar eigen zeggen simpelweg nodig omdat ze een royale levensstijl gewend was. Die houdt ze er waarschijnlijk nog steeds op na, want vorig jaar beweerde Jocelyn compleet blut te zijn.