Dubieuze bikiniwedstrijd voor stage in kernreactor

In de Tsjechische stad Temelin was het bestuur van de plaatselijke kerncentrale op een wel heel bijzondere manier op zoek naar een stagiaire. Tien jonge dames moesten schaars gekleed op de foto in de centrale, waarna de foto's op Facebook werden geplaatst. Daar konden mensen stemmen op de mooiste vrouw, die uiteindelijk een tweeweekse stage mocht lopen. Op sociale media werd veel kritiek geuit. Zo vonden veel mensen het 'niet serieus' en 'walgelijk'. Het bestuur van de kerncentrale heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en gezegd dat alle dames uiteindelijk stage mogen lopen bij het bedrijf. Naar hun zeggen was dit 'een manier om technische opleidingen meer onder de aandacht te brengen'.