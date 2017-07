Enkeltje Bonaire voor dwergkonijn Stampertje kost gezin 500 euro

Bockweg, of eigenlijk de 2-jarige Stampertje, doet zijn relaas op via het sociale medium. Volgens hem raakt het huisdierenbeleid van KLM kant noch wal. Samen met zijn vrouw en twee kinderen (7 en 8) emigreert de IT'er op 5 augustus naar het Caribische eiland. Uiteraard mag Stampertje ook mee verhuizen en die ziet dat op zijn beurt ook wel zitten.



'Lekker de hele dag beetje onder de palmbomen liggen, schildpadden spotten en genieten van het zonnetje! Waar ik wel een beetje tegen op zie, is de vlucht... Mijn vier baasjes mogen samen twaalf honden en katten (die hebben ze helemaal niet, ze hebben alleen een dwergkonijn van het formaat A4'tje red.) meenemen op de vlucht, maar ja dat ben ik niet... Volgens KLM ben ik immers een exoot. En exotische dieren moeten via CARGO vervoerd worden. Ik weet niet precies wat dat is, maar ik moet ergens een ruim in, tussen de andere exotische dieren. Misschien kom ik wel reuzenpanda's, stokstaartjes en Bengaalse tijgers tegen in dat ruim, allemaal exoten net als ik…'



Als Stampertje een hond, kat of fret was geweest had hij van luchtvaartmaatschappij KLM wel mee gemogen. ,,Exotisch? Het is een dwergkonijn!'' reageerde Bockweg verbouwereerd.