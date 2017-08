'Faceliftfreak' Rodrigo heeft na tiende operatie eindelijk zijn poppenneusje

In Iran liet Rodrigo Alves niet alleen sleutelen aan zijn neus, zo liet hij de afgelopen dagen weten op sociale media. Hij kreeg ook een kin-implantaat en krijgt over enkele dagen ook nog splinternieuwe, spierwitte porseleinen facings op zijn tanden. Alle ingrepen kosten hem omgerekend een slordige 40.000 euro. Op Instagram toont de inmiddels wereldberoemde 'faceliftfreak' vol trots het voorlopige eindresultaat van de ingrepen.



Hij schrijft aan zijn bijna 30.000 Instagramvolgers dat het twee dagen na de ingrepen 'best goed' met hem gaat. ,,Ik ben nu al blij met mijn wenkbrauwen die aan de zijkanten iets zijn verhoogd om een zwoele kattenblik te creëren.'' Maar bovenal is Rodrigo tevreden met zijn neus die tijdens eerdere operaties werd verziekt. ,,Ik kan eindelijk weer ademen'', jubelt hij. Aan zijn nieuwe kin moet hij nog wennen. ,,Die is nog iets te puntig, maar dat zal nog wel bij trekken.''



Alves liet zich in februari vorig jaar door een niet erkende plastisch chirurg een nieuwe neus aanmeten. Maar die schoonheidsoperatie eindigde in een regelrechte nachtmerrie. Stukjes kraakbeen werden afgestoten en vleesetende bacteriën 'aten' een gapend gat in een neusvleugel. Een hulpvaardige Duitse arts herstelde de medische blunder. Rodrigo Alves lag na de eerste neusoperatie geruime tijd in het ziekenhuis, omdat zijn kersverse Ken-neusje dus was gaan afsterven. ,,Maar mijn neus viel er niet bijna af zoals veel media hebben geschreven'', zegt hij nu met grote stelligheid.