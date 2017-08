Gasten in Japans restaurant worden bediend door wel heel bijzondere obers

Passagier filmt vrouw die hond bijt in Canadese metro

7 augustus In een metro in Canada vond afgelopen vrijdag een bizar voorval plaats. Een passagier filmde hoe een vrouw, die in de war lijkt, haar hond bijt en slaat. Een andere passagier grijpt in en drukt op de noodknop, waarna de politie de vrouw uit de metro haalt. Die heeft de dame laten gaan met een waarschuwing, omdat aan het hondje niets te zien was. De Canadese dierenbescherming onderzoekt de zaak nu deze beelden zijn opgedoken.