Is dit de saaiste film ooit? Acht uur lang schapen tellen in Baa Baa Land

Acht uur lang schaapjes tellen; de ultieme ontspanning. Geen grote acteurs of gecompliceerde verhaallijnen. Alleen maar schapen. De producenten van de meditatie-app Calm vonden het tijd voor wat rust in onze drukke levens. Producent Peter Freedman laat in een statement weten dat Baa Baa Land weleens de saaiste film ooit zou kunnen zijn. 'Hopelijk vindt het publiek dat ook.'