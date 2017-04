Jake (8) moet triatlons voltooien om in leven te blijven

Op Japanse hondenbeurs is niets te gek

31 maart Op zoek naar het perfecte jasje voor je geliefde hazewind? Hondenliefhebbers in Tokyo bezochten vandaag massaal de Interpets, de internationale dierenbeurs in de Japanse hoofdstad. Een hoedje, een romper of gewoon in een chique wagen... niets is de Japanners te gek.