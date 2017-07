Japanse vrouw sterft door teekziekte van zwerfkat

Vliegtuig maakt noodlanding op snelweg

20 juli Het was gisteren even schrikken voor automobilisten op de Sunrise Highway in de Amerikaanse staat New York. Een piloot van een klein vliegtuigje maakte een noodlanding tussen de rijdende auto's. Technische problemen dwongen de bestuurder het voertuig daar aan de grond te brengen. De piloot was als enige aan boord van het toestel. Er raakte niemand gewond.