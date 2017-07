Kattenmoordenaar krijgt 16 jaar celstraf

In september 2015 kwamen de eerste meldingen binnen van mysterieus verdwenen katten in de omgeving van Cambrian Park in San Jose. Het gerucht deed de ronde dat een man had geprobeerd twee katten in een rugzak te lokken, zo meldt de Mercury News. Een van de verdwenen katten wist te ontsnappen en werd later door een dierenarts behandeld voor 'een beet die niet afkomstig was van een dier' en voor een bloedende wond aan de kop.