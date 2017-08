Moeder verbrandt hoofd voor regenbooghaar

Weston telde in januari van dit jaar op straat 5 pond neer voor een paar zakjes poeder. Dat had haar bruine haar negen tinten lichter moeten maken, zodat de pasteltinten beter zouden pakken. Maar in plaats van lokken die iets weg hebben van een mythische eenhoorn is de Britse nu deels kaal.



,,Ik wilde graag regenbooghaar. Het plan was mijn haar eerst lichter te maken en vervolgens in een heleboel verschillende pastelkleuren te verven”, vertelt Weston aan de Britse krant The Sun. ,,Ik had nooit gedacht dat het mijn haar zou vernietigen en mijn leven volledig zou veranderen.”