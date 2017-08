'Ongelofelijk dat iemand mijn trouwring vond in zo'n enorme woestijn'

,,Ik kon het niet geloven'', vertelt Elizabeth Docherty aan de nieuwszender ABC News. Haar schoonzus had haar getagt in een post op Facebook waarin de eigenaar van een ring, gevonden in de Simpson-woestijn, werd gezocht. Toen Elizabeth de foto zag was ze verbijsterd. ,,Het was mijn trouwring die in de woestijn van mijn vinger was afgegleden.''



Ze verloor de ring in juni tijdens een reisje met haar man in de Simpson-woestijn, een groot gebied van rode zandduinen in het noorden van Australië. ,,Ik liep een van de woestijnduinen op, omdat ik een foto wilde maken'', vertelt ze. ,,Maar toen ik op de top stond besefte ik me dat mijn ring van mijn vinger was gegleden.''