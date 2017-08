Ruim honderd jaar oud fruitcakeje nog steeds om op te eten

Volgens AHT-conservator Lizzie Meek was de fruitcake begin vorige eeuw en ook nu nog een populaire traktatie. ,,Het was ooit wegens de calorierijke en hoge energie-samenstelling het perfecte voedingsmiddel tijdens poolexpedities onder erbarmelijke omstandigheden'', schrijft ze in een publicatie over de als uniek aangemerkte vondst van de koek.



,,De cake was verpakt in het oorspronkelijke omhulsel van vetvrij papier met daar omheen een blik van een ijzer-tinlegering. De metalen buitenkant was bijna verteerd, maar de koek zelf zag er eigenlijk nog prima en zelfs eetbaar uit. En de plak rook nog goed.'' De onderzoekers hebben, zo benadrukt Meek, niet even stiekem geproefd van de kleffe fruitcake. De onverwoestbare homp wordt binnenkort geconserveerd, opgenomen in de collectie historische Zuidpool-vondsten en op termijn tentoongesteld.