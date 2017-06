Ruzie tussen automobilist en motorrijder veroorzaakt gevaarlijke crash

Een ruzie tussen een automobilist en een motorrijder is gisteren in Los Angeles uitgemond in een fiks ongeluk. De motorrijder geeft de auto een trap, omdat hij werd afgesneden. De automobilist geeft daarop een ruk aan het stuur, maar verliest vervolgens de controle over zijn voertuig, waardoor er een ravage ontstaat op de driebaansweg. Eén persoon uit een auto die niets met de ruzie van doen had, raakte gewond.