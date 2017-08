Meechan zette de omstreden video M8 Yer Dugs a Nazi (Vriend, je hond is een nazi) vorig jaar april op zijn YouTube-kanaal Count Dankula. Daarin is te zien hoe zijn mopshond Buddha keer op keer enthousiast reageert wanneer Meechan vraagt: 'Do you want to gas the jews?' (Wil je de joden vergassen?).



Even later steekt de hond zijn rechtervoorpoot in de lucht - als een Hitlergroet - wanneer Meechan 'Sieg Heil' zegt. Ook filmt de Schot de viervoeter terwijl deze kijkt naar de propagandafilm Olympia, over de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. De opvallende video eindigt met een foto van Buddha met een Hitlersnorretje, omringd door hakenkruizen.



