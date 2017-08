Uniek trouwboekje van Joods echtpaar gevonden

'Drakenadem' brandt gat in maag van Zuid-Koreaanse jongen (12)

4 augustus In een waterattractiepark in Zuid-Korea is een twaalfjarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt na het eten van met vloeibare stikstof overgoten fruitbolletjes. De dampende vloeistof in de feestelijk ogende traktatie - met de naam 'drakenadem' - had een temperatuur van bijna min 200 graden Celsius. Daardoor brandde er een gat van vijf centimeter in de maagwand van het kind.