Verkeerschaos en slippartij door verloren lading kleverige slijmalen

Zes maanden zwanger lingeriemodel slaat terug na kritiek op sixpack

12 juli Het Amerikaanse fitness- en lingeriemodel Sarah Stage (33) is helemaal klaar met kritiek die ze krijgt op haar vooralsnog onzichtbare zwangerschap. De afgetrainde brunette uit Los Angeles is iets meer dan zes maanden in verwachting, maar in plaats van een opbollend buikje heeft Sarah nog steeds een prominente sixpack.