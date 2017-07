Vertaalapp voor gesprek tussen mens en hond is kwestie van tijd

Binnen tien jaar komt er een geavanceerd vertaalprogramma op de markt waarmee mensen kunnen communiceren met hun hond. Dat voorspelt een team futurologen dat werkt in opdracht van verkoopsite Amazon . De toekomstdeskundigen zijn voor het bedrijf bezig met het bedenken en ontwikkelen van potentiële bestsellers. En volgens de experts is zo'n dogtranslator een kwestie van tijd.

'Heb je fijn gewandeld?'. 'Hij is braaf!' Of: 'Gaat 'ie mee uit?', 'Eten!', 'Zoek je stok' en natuurlijk 'Af!' Hondenbezitters trakteren hun viervoeter dagelijks op een gestage stroom lieve of vermanende woordjes, maar het is natuurlijk de vraag of de dieren er üperhaupt iets van snappen. Volgens futuroloog William Higham, die voor Amazon werkt, hoeft in 2027 niemand zich meer zorgen te maken over een mogelijke spraakverwarring tussen baasje en hond. Dan kletsen ze wat af.

,,Nu al is het mogelijk om geluiden van prairiewolven te ontcijferen. Die hebben verschillende geluiden - in blaf- of jankvorm - voor het aanduiden van verschillende soorten roofdieren en kleuren'', vertelt hij aan The Guardian. Higham verwijst in dit verband naar wetenschappelijk onderzoek dat biologieprofessor Con Slobodchikoff deed met de coyotes. ,, Ook Slobodchikoff verzekert dat zijn bevindingen toepasbaar zullen zijn op andere dieren zoals huishonden.''

Verward

William Higham, die werkt bij een voorspelclub die The Next Big Thing heet, stelt dat er grof geld verdiend gaat worden met de slimme huisdierenvertalers. ,,Als je ziet hoe veel geld mensen nu al uitgeven aan huisdieren - een soort 'kinderen' - dan zullen de baasjes zeker warm lopen voor zo'n translator. Ik weet zeker dat het iemand op termijn lukt een app op de markt te brengen waarmee korte gesprekken met een hond mogelijk zijn.''