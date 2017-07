Vrouw sloopt 54 kostbare violen van ex-man in Japan

Slachtoffer Daniel Olsen Chen (62) staat bekend als een maker en verzamelaar van violen. Zijn kostbaarste gesneuvelde instrument was een Italiaanse viool ter waarde van zo'n 380.000 euro.



Het slachtoffer plaatste in 2016 een video waarin de overgebleven puinhoop in zijn huis te zien was. De dader had naast het vernietigen van de violen ook huwelijksfoto's bewerkt met een zwarte stift en met een scherp object in banken en stoelen gesneden. Olsen Chen zegt dat hij inmiddels is begonnen met de restauratie van de violen, maar vreest dat hij daar zijn hele leven nog mee bezig zal zijn.



Het voorval vond al plaats in 2014, maar de vrouw is nu pas gearresteerd toen zij uit China terugkeerde naar Tokyo. Het echtpaar lag in een scheiding ten tijde van het voorval.